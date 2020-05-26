Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan camiler, 29 Mayıs Cuma günü belirlenen şartlara uygun olarak yeniden ibadete açılacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı mekan ve toplu taşıma araçlarını da düzenli olarak dezenfekte eden Fatih Belediyesi, yeniden ibadete açılacak camilerde de dezenfekte ve hijyen çalışması başlattı. Belediye ekipleri ilçedeki tüm camileri dezenfekte ediyor. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları, camilerin açılmasının ardından da rutin olarak sürdürülecek.
Sultanahmet Camii dezenfekte edildi
26.05.2020 - 13:59 | Son Güncelleme: 26.05.2020 - 14:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un tarihi camilerinden Sultanahmet Camii 29 Mayıs'ta kılınacak olan cuma namazı öncesinde Fatih Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte ediliyor. Dezenfekte ve hijyen çalışmaları belirli aralıklarla rutin olarak sürdürülecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sultanahmet Camii,İstanbul,dezenfekte,
706798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706798.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER