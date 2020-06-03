Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaşadıkları ülkelerde ölüme terk edildiği için Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla yurda getirilenlerin sayısı artıyor. Neredeyse her gün yurt dışı operasyonu için havalanan ambulans uçaklar, önceki gün de Norveç ve Mısır’a gitti. Norveç’in başkenti Oslo’da yaşayan ve beyninde tümör bulunan Selda Gül Ekenel, tedavi için Türkiye’ye getirildi. Mısır’ın başkenti Kahire’de de Yozgatlı Veli Biçer ve eşi Kader Biçer’in Covid-19 testleri pozitif çıktı. Biçer’in çocuklarının sosyal medya üzerinden yardım istemesiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatı ile ambulans uçak Kahire’ye gönderildi. Veli Biçer “Allah devletimizden razı olsun. Bizi Kahire’de yalnız bırakmadı” dedi. Ailenin tedavisi Tekirdağ'da yapılacak.