Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Taceddin Veli Mahallesi Bayram Sokak üzerinde çadır ve baraka evlerde yaşayan aileler arasında çocuk yüzünden çıktığı iddia edilen kavgaya diğer aile bireyleri de karıştı. Kavga büyüyünce bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden grupları dağıtarak güvenlik önlemi aldı. Kavgada darp edilen bir kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çocuk yüzünden çıkan kavgada aileler birbirine girdi
03.06.2020 - 13:52 | Son Güncelleme: 03.06.2020 - 13:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çadırda yaşayan aileler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada darp edilen bir kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : aileler arası kavga,
708649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708649.aspx
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