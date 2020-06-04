Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Hakkında 2007 yılında Ankara ili Kızılay meydanında farklı tarihlerde 4 ayrı Gasp/Silahla Yağma olayına karışan ve sonradan Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması Suçlarından 27 Yıl 4 Ay 10 Gün hapis cezası ile aranan A.G. isimli şahsı yakalamak için operasyon yapıldı. Aydın Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından Efeler ilçesi Kemer Mahallesi’nde yapılan operasyon ile şahıs yakalandı.



Gözaltına alınan şahıs adli işlemler yapılmak üzere sevk edildiği Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı cezaevine gönderildi.