Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
Sultangazi'de boğazı kesilmiş cansız beden bulundu
09.06.2020 - 12:35 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sultangazi Kent Ormanı'nda boğazı kesilmiş ve yüzünde yanıklar olan bir erkek cesedi bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : sultangazi,
709886 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709886.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER