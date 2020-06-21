Alınan bilgiye göre, H.S isimli şahıs, telefonla irtibat kurduğu E.B isimli şahısla kendisini belirledikleri bir kişi ile evlendireceği konusunda anlaştı. Simav’a gelen E.B, 7 bin 500 TL para verdiği K.B ile Azeri uyruklu S.N isimli şahısları bir daha göremedi. Dolandırıldığını anlayan şahıs, polise başvurdu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Gölmarmara ilçesinde oldukları tespit edilen E.B, K.B, ve S.N yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çete çökertildi
21.06.2020 - 00:32 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 00:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya’nın Simav ilçesinde telefonla irtibat kurdukları vatandaştan evlilik vaadiyle 7 bin 500 TL alan 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : evlilik,dolandırıcılık,çete,
712454 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712454.aspx
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