Edinilen bilgiye göre, Tosya’da Sekiler köyünde ormanlık alanda kesim yapan F.U. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan çıkan traktör yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlanarak hurdaya döndü. Kazada sürücü, devrilen traktörün üzerinden son anda atlayarak canını zor kurtardı. 500 metre uçuruma yuvarlanan traktör, çekici marifetiyle bulunduğu yerden güçlükle çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi.
500 metreden uçuruma yuvarlanan traktörden son anda atladı
25.06.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 25.06.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kastamonu’nun Tosya ilçesinde devrilen traktör, 500 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sürücü, traktörden atlayarak canını zor kurtardı.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör,traktör kazası,
713584 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713584.aspx
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