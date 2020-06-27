Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Manas Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarındaki kıskançlık nedeniyle H.K. (20) ve kız arkadaşı H.K. (16) sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.K., kız arkadaşı H.K.'yi tokat ve yumruk atarak darp etti. Genç kadın ise erkeğin ellerini tutarak kendini korumaya çalıştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alınırken, sosyal medyada yayılan video büyük tepki çekti.

Kıskıvrak yakalandı

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatan Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını inceleme aldı. Kimliği tespit edilen H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan H.K. isimli şahsın, ilk ifadesinde kıskançlık nedeniyle 16 yaşındaki kız arkadaşını darp ettiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli şahıs emniyetteki gözaltı işlemleri ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.