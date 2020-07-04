Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Havai fişek faciasıyla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı
04.07.2020 - 15:13 | Son Güncelleme: 04.07.2020 - 15:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Etiketler : gözaltı,
715607 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/715607.aspx
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