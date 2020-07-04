Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Ömerli ilçesine bağlı Öztaş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle muhtarının köpeği iki gün önce kayboldu. Köy sakinlerinin kuyudan köpek sesi duyması üzerine itfaiye ekiplerine bilgi verildi. Köpek Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Ömerli itfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı. Kuyudan çıkartılan köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.