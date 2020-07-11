Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, Bucak Mahallesi'nde yaya olarak yürüyen 74 yaşındaki Havva Güler'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Çöp kamyonunun çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti
11.07.2020 - 14:32 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’nun Altınordu ilçesinde çöp kamyonu yaşlı kadının ölümüne yol açtı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 BTJ 836 plakalı çöp kamyonu, Bucak Mahallesi'nde yaya olarak yürüyen 74 yaşındaki Havva Güler'e çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler : Ordu,
717276 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717276.aspx
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