Kaza, Sarıpınar Mahallesinde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı traktörle süren Muhtar Münür Muyan (51), traktörün hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında alan muhtar olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberi duyan yakınları ve mahalle sakinleri tarlaya akın etti. Ölüm haberini alanlar göz yaşlarına boğuldu. Münür Muyan'ın cansız bedeni savcının yerinde yaptığı incelemenin ardından Devlet Hastane morguna kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.
Traktörün altında kalan muhtar hayatını kaybetti
11.07.2020 - 15:09 | Son Güncelleme: 11.07.2020 - 15:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın bir mahallesinde traktörün altına kalan muhtar hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,traktör kazası,muhtar,Münür Muyan,
717280 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717280.aspx
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