Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tuzla'da saat 18.00 sıralarında İçmeler Marmaray Durağı'nda bir şahıs iddiaya göre trenin geldiği anda raylara atladı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan olay nedeniyle Marmaray'da ulaşım aksadı. Polisin, olayla ilgili çalışması sürüyor.