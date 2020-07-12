Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da 5 yaşındaki oğlu Kasım'ı korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırdıktan sonra boğarak öldürdüğü iddia edilen 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de futbolcu olan ve son olarak da geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş'ın tahliye dilekçesi savcılık tarafından reddedildi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı 23 Nisan'da oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayetleriyle Dörtçelik Çocuk Hastanesine götüren ve korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırılan oğlunun yanında refakatçi olarak kalan Cevher Toktaş, iddiaya göre oğlunun fenalaştığını görünce doktora haber verdi. Daha sonra yoğun bakıma alınan Kasım Toktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' yazılan Kasım, 24 Nisan'da Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Minik Kasım'ın ölümünden 12 gün sonra Cevher Toktaş, karakola giderek oğlunu sevmediğini ve sinir krizi geçirip yastıkla boğarak öldürdüğünü söyleyerek, "Olay günü oğlum Kasım çok öksürdüğünden Dörtçelik Çocuk Hastanesine götürdüm. Doktor, oğlumu muayene etti, korona virüs şüphesiyle hastaneye yatırdı. Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yatakta yatmakta olan oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da gelip muayene ederek yoğun bakıma aldılar. 2 saat sonra oğlumun ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polis karakoluna gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" şeklinde ifade verdi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cevher Toktaş, 'yakın akrabayı öldürmek' suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme heyeti, babasının öldürdüğünü söylediği Kasım'ın mezarının cumhuriyet savcısının gözetiminde açılmasına karar verdi. Mezarı açıldıktan sonra Kasım'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kasım, daha sonra tekrar defnedildi.

Tahliyesini istedi

5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı öldürdüğü iddiasıyla Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cevher Toktaş, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına avukatı aracılığıyla tahliye dilekçesi gönderdi. Dilekçesinde, "Oğlumun ölümünden sonra psikolojim bozuldu. İfademi o psikolojim altında verdim. Oğlumu öldürmedim. Tahliyemi istiyorum" dediği öğrenilen Toktaş'ın tahliye talebi, savcılık soruşturmasının devam etmesi ve Kasım'ın ölümüyle ilgili kesin rapor henüz açıklanmadığı için reddedildi.



Bursa Adli Tıp Kurumunda Kasım'ın ölüm nedeni belirlenemeyince soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, dosya ve örneklerin İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi. Duruşma için İstanbul Adli Tıp Kurumunun raporunun beklenildiği öğrenildi.