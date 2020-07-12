Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Heybeliada’da Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda bugün saat 17.07’de iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edildi. Ayriyeten yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı da sevk edildi. Tüm çalışmalar sürerken Ada sakinleri de boş durmadı. Vatandaşlar ekiplere yardım ederek şişelerle su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı. Tam bir dayanışma ruhu içinde devam eden çalışmalar dikkatlerden kaçmadı.