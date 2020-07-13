Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarım arazilerine yapılan ve maksadı dışında kullanılan hobi bahçelerine yönelik düzenleme Tarım Komisyonundan geçerken tartışmalar da devam ediyor. Yasa teklifinde tarım arazisinde yapılan bu tür bahçelere ciddi para ve yıkım cezaları getirilmesine rağmen bazı emlakçılar internet üzerinden hobi bahçesi satmaya devam ediyor. Bazı ilanlarda hobi bahçeleri 20 bin liralardan 70 bin liralara kadar değişen fiyatlarda satılıyor.



100 BİN HOBİ BAHÇESİ

Son resmî verilere göre, 2019 yılında, kooperatif şeklinde kurulan hobi bahçesi sayısı 8. Bunların 5’i İzmir’de, 2’si Ankara’da, 1’i ise Aydın’da. Ülke genelindeki hobi bahçesi sayısının ise 100 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bu yıl içinde yasalaşması planlanan hobi bahçesi düzenlemesi ile birlikte arsa özelliği olmayan bölgelerde bu tip yapılaşmalara izin verilmeyecek. İzinsiz yapılan hobi bahçeleri için, ilk tespitte bin liradan az olmamak üzere bozulan arazinin her bir metrekaresi için 10 TL idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın giderilmesi için verilecek 2 ay süre içinde herhangi bir değişiklik yapılmazsa uygulanan para cezasının 3 katı ceza kesilecek. Bunun ardından da 1 ay içinde hobi bahçeleri belediye veya il özel idaresi tarafından yıkılacak. Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Yasası’na göre de verimli tarım arazileri üzerinde herhangi bir yapılaşma yapmak yasaklanıyor.



KOMİSYON BAŞKANI NOKTAYI KOYDU

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç bazı kooperatiflerin yaptığı yasa suiistimalini şöyle anlatmıştı: Tarım alanı yapmak için yerel yönetimden su ve elektrik hizmeti alıyorsunuz, sonra tarım arazisine 30-40 konut yapıyorsunuz. Bu araziler resmiyette ‘Tarımsal Üretim Kooperatifleri’ olarak görünüyor. Devlete ‘Tarım üretmek için kooperatif kuruyorum’ diyorsun, sonra başka şeyler yapıyorsun. Haber Merkezi ANKARA