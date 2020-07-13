Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadirli Şehit Musa Sarıgöz Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Pınar Akbaş, 20 Haziran’da yapılan LGS sınavına yine kendi okulunda girdi. 16 Temmuz’da sınav sonucunun açıklanmasını beklemeye başlayan aileye okuldan telefon gelerek öğrenci ile birlikte okula gelmeleri istendi. Öğrencinin annesi Sevgi Akbaş kızını da alarak okula gitti. Okul yetkilileri aileye öğrencinin sınav cevap kağıdının kayıp olduğunu ve Pınar Akbaş’ın bu konuda bilgisine başvuracaklarını söyledi. Bu haberle şok yaşayan öğrenciye sınava kesin girip girmediği soruldu.

Sınav sonrası üzerinde adının yazılı olduğu soru kitapçığını da aldığını söyleyen Pınar Akbaş, “Sınava çok çalışmıştım tüm emeğim boşa gitti. 76 soru cevapladım. Bazı soruları da boş bıraktım. Benim sınava girdiğim salonda arkadaşım da vardı, beni o da gördü. Şu anda sınava hiç girmediğim görünüyor” dedi.

“Kızımın geleceği ile oynanmasın” diyen anne Sevgi Akbaş ise “Pandemi döneminde kızım sürekli ders çalışmıştı. Bana adresime ‘en yakın okula göndeririz’ dediler. Ben öyle olsun istemiyorum kızımın hakkının aranmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Kadirli İlçe Millî Eğitim Müdürü İlyas Tapsız ise “Bakanlık oradan araştırıyor biz de buradan araştırıyoruz” bilgisini verdi.