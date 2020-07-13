Devrek Belediyesi, sebze-meyve pazarında tezgah açan üç pazarcı esnafı, pazar yeri kurallarına uymadığı ve pazar düzenini bozduğu için ikişer hafta süreyle pazardan men etti. Belediye Encümeni kararı ile pazardan men edilen esnafların yeri boş bırakılırken karara ilişkin afiş asıldı. Tezgah yerine afişi gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı.
Kurallara uymayan 3 esnafa iki hafta men
13.07.2020 - 18:41 | Son Güncelleme: 13.07.2020 - 18:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kurallara uymayan üç esnaf, iki hafta süreyle pazardan men edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : zonguldak,kural,esnafi men,
717784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/717784.aspx
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