Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza akşam saatlerinde Çine-Yatağan arasında bulunan Yağcılar mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çine’den Yatağan istikametine ilerleyen Vedat Kaya yönetimindeki 45 DR 377 plakalı Ford marka otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan 09 C 3764 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı olduğu gibi TIR’ın arkasına girdi ve araç adeta metal yığınına döndü.

İhbar üzerine olay yerine polis, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne ait AKS 110 kurtarma ekipleri ve ambulans sevk edildi. Kazada otomobil sürücü Vedat Kaya olay yerinde hayatını kaybederken annesi Esma Kaya ağır yaralı olarak ambulansla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.