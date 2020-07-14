Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. Feribot iskelesi yakınlarında serinlemek için suya giren bir kişi, suda boğulma tehlikesi yaşadı. O esnada Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmak için suya atladı. Kaptan çevredeki vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan şahsı sudan çıkarttı. Şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.