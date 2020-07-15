Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mahrem yapılanması soruşturması kapsamında polis Afyonkarahisar merkezli Eskişehir ve Malatya’da 3 kentte çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda ‘Ankesörlü Sabit Hatlar ve Büfelerden’den ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf Astsubay, 4'ü askeri liseden ilişiği kesilen öğrenci olmak üzere 8 şahıs gözaltına alındı.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.