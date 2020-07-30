Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğlen saatlerinde Uludere ilçesi Ortasu köyü çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Özer (22) yönetimindeki 73 FE 759 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk incelemesinde Ümit Özer’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Sedat Agral, Seyit Dündar ve Ramazan Dündar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Uludere Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılar buradaki müdahalelerinin ardından ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi.



Özer’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.