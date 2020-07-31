Sivas Valiliğinden konuyla ilgili yapılan sosyal medya paylaşımında, “İlimiz Divriği ilçesi Çiğdemli köyü 31 Temmuz 2020 (bugün) tarihi itibariyle, şehir dışından gelen yoğun nüfus akışı sebebiyle bulaş riskini azaltmak ve toplum sağlığını korumak için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca karantina kararı alınarak, köye giriş-çıkışlar yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.
Sivas’ta bir köyde Covid-19 karantinası
31.07.2020 - 23:26 | Son Güncelleme: 31.07.2020 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Çiğdemli köyü, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Etiketler : Sivas',
721962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721962.aspx
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