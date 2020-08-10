Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele de yetkililer halkı tedbirlere uyma konusunda uyarırken, vaka sayılarının son dönemde arttığı Malatya’da da özellikle bayram sonrası test başvurularında ciddi artış yaşanıyor.

Malatya Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Malatya’da günlük ortalama bin 400 adet korona testinin yapıldığına dikkat çekerek pozitif çıkan vakaların ise evlerinde sağlık görevlilerini beklemelerini istedi. Herhangi bir semptomu olmayan vakaların panik yapmadan kendilerini evde izole ederek 14 gün kuralına uymalarını isteyen Bentli, koronavirüs çağrı merkezini ise kısa sürede faaliyete geçeceğini ve sadece pandemi ile ilgili hastalara hizmet vereceğini ifade etti.

Malatya’da yoğun bakım ve hastane yatak sayısında bir sıkıntı yaşamadıklarını da dile getiren Bentl, en büyük sorunun ise şuan için pandemi polikliniğine başvuran kişi sayısı olduğunu ifade etti. Testi pozitif çıkan hastanın da çevresindeki vatandaşların pandemi polikliniğine başvurarak test yaptırmak istediklerini dile getiren Bentli, bu nedenle hastaneler de ciddi manada bir yoğunluk yaşandığıonı söyledi. Risk grubunda olmayan genç hastalardan numune almayı doğru bulmadıklarını da belirten Bentli, “Bakanlığımızın da talimatı bu yönde. Hasta eğer risk grubunda değilse ve temas ettikleri düşünüyorlarsa kendilerini 14 gün evde izolasyona almalarını öneriyoruz. 14 günün sonunda herhangi bir semptom gelişmezse çok rahat günlük hayatlarına devam edebilirler.” diye konuştu.

Şu anda her gün ortalama 500 hastanın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi polikliniğine başvurduğunu, 250’ye yakın hastanın da Turgut Özal Tıp Merkezi aciline başvurduğunu belirten Bentli, filyasyon ekibinin de testleri ile bu sayının yaklaşık bin 400’e çıktığını ifade eden Bentli, bu durumunda iş yükünü bir hayli yükselttiğini dile getirdi.