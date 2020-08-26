Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Hakan Aktaş’ın (31) bomba imha uzmanı babası Süleyman Aktaş da 1994 senesinde İstanbul’da şehadete ulaştı. Aynı acıyı paylaşan ikili, Eskişehir’de şehit ailelerine yönelik etkinliklerde tanıştı. Küçük yaştan itibaren birbirlerini teselli eden şehit çocukları, yetişkin fert olduklarında evlenmeye karar verdi. Çift, kıyılan nikâhla dünyaevine girmenin mutluluğu yaşadı. Sak “Kaderlerimiz çocukluktan beri aynı. Hüzün ve mutluluğu bir arada taşıyoruz. Bu mutlu günümüzde tek eksiğimiz babalarımız” dedi. Aktaş da “Aslı ile zaman zaman yollarımız ayrıldı. Farklı şehirlere gittik. Ancak kader bizi birleştirdi” diye konuştu.