Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Beyoğlu Damları İspiroğlu Çamlı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Abbak (81) idaresindeki 35 D 1505 plakalı kamyonet, Ödemişten Manisa’nın Turgutlu ilçesine seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınan yaralı durumdaki sürücü Abbak’In yanı sıra araçtaki eşi Teslime Abbak (65) ile Kader Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü Ahmet Abbak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Diğer yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, jandarma tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.