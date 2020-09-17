Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“İsyan” parçasıyla ünlenen oyuncu ve şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, dün sosyal medyanın gündemine oturdu. Sebebi ise 67 yaşındaki bir adamı, sokak ortasında döverkenki çekilen görüntüleri. İstanbul Tuzla’da önceki sabah gerçekleştiği iddia edilen olay, şöyle yaşandı: Halil Sezai, sokakta çekim yaptığı sırada komşusu Hüseyin Meriç ile tartıştı. Ardından yaşlı adamı tekme tokat dövdü. Gözaltına alınan Halil Sezai ile yanında bulunan yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Taner Okçular ifadelerinin ardından serbest kaldı. Ancak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Paracıkoğlu'nun tekrar adliyeye getirilmesi talimatı verdi. Yaşadıklarını anlatan Meriç “Halil Sezai bana odunla saldırdı. Eğer sokağa çıkmasaydım öldürmüştü. Asıl evde üzerime çöktüler. Kalp hastası olduğum için tıkandım. Orada kelime-i şehâdet getirdim. Halil Sezai de bana ‘Ezan mı okuyorsun?’ deyip tekrar tekrar vurdu” dedi. Oğlu Meriç Behkam ise “Bu adam daha önce de bizim evimize girdi. Şu an babam hastanede. Kafasında iki yarık var. Burnu da kırık” diye konuştu.

CHP’Lİ ERDEM’DEN DESTEK

Halil Sezai ise kendini sosyal medyadan “Komşumun yönetmenimiz ile husumeti var. Bize video çektirmemeye yemin etmiş sanki. 5 aydır engelliyor. Kendisine çiçekle gittim ama sonuç bu oldu. Onun ağır küfürlerine dayanamadım. Yaptığım şey için çok üzgünüm. Özür diliyorum” sözleriyle savundu. Öte yandan bu davranışı hem meslektaşları hem de vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Şarkıcı Sinan Akçıl “Ayyaşlık, yaşlılara el kaldırma var, örf âdet yok. Yazık sana, acınacak hâldesin” ifadelerini kullandı. Bu arada Halil Sezai’ye destek veren CHP’li Eren Erdem, gelen tepkiler üzere Tweet’lerini sildi.