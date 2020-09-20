Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam Muratpaşa ilçesinde çekildiği belirtilen görüntülerde, iki kişi Konyaaltı Varyantlar'da bilinmeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. O sırada kavgaya denk gelen bir kişi, araç içerisinden o anları cep telefonuyla kaydetmeye başladı. İlk başlarda güreşi andıran ikilinin kavgasında ardından tekme ve yumruklar konuştu. Kavga bir süre sonra taraflardan birisinin kaçmasıyla son buldu.