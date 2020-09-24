Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Kale Mahallesi'nde yaşayan Ali Osman (80) ve Hamide Kılıç (76) çifti rahatsızlanınca tedavi için Gölköy Devlet Hastanesine gitti. Burada yapılan test sonrası sonuçları pozitif çıkan çift, Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hamide Kılıç pazartesi günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ali Osman Kılıç ise dün vefat etti.



İkişer gün arayla hayatını kaybeden çift mahallerinde, koronavirüsü tedbirleri alınarak toprağa verildi.