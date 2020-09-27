Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinin 25’ci kilometresinde meydana geldi. Adnan B. yönetimindeki 27 VZ 528 plakalı otomobil, yol yapım çalışmasında kontrolü kaybederek kaza yaptı. Kazada, sürücü Adnan B. ve araç içerisinde bulunan 6 çocuk yaralandı. Yaralılar ihbar ürerine olay yerine giden ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.