Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japon Seyahat Acenteleri Birliği (JATA) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Avrupa'nın en güzel 30 kasabasının yer aldığı liste belli oldu. Türkiye'den tek bir yer bu listede yer aldı. Araştırmaya göre Bursa'ya bağlı Gölyazı 10'uncu sırada yer alarak en güzel kasabalar arasına girdi. Listenin ilk 5'inde yer alan diğer yerleşim yerleri ise Kilkenny (İrlanda), Berat (Arnavutluk), Civita Di Bagnoregio (İtalya), Procida (İtalya), Conwy (Galler) olarak açıklandı. Listede Polonya, Fransa, Almanya ve Norveç gibi birçok farklı ülkeden kasabaların yer aldığı kaydedildi.

Gölyazı Mahallesi, Bursa'daki Ulubat Gölü'ndeki yarımada üzerine kurulu... Balıkçı ve saltanat kayıklarıyla yapılan gezintileri, yaklaşık 750 yıllık Ağlayan Çınar'ı, nilüferleri ve tarihi kalıntılarıyla Gölyazı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şirin bir mahalle. Gölyazı'nın tarihi Roma dönemine kadar uzanıyor. Roma döneminin kalıntılarını evlerin temel taşlarında görmek mümkün. Burası, Apollon Krallığı'nın merkezi olarak da biliniyor. 1322 yılında Osmanlı Devleti zamanında buraya Türkler yerleşmiş. İlk defa gelenler buraya hayran kalıp arkadaşlarına da tavsiye etmiş...