Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye bağlı Yalı mahallesinde meydana gelen olayda şiddetli yağıştan dolayı heyelandan ötürü bir evin içi toprakla doldu. Can kaybının bulunmadığı olayda evin duvarının yıkılmasıyla eve giren topraktan ötürü maddi hasar meydana geldi. Heyelanın ardından bölgede inceleme yapan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi “Ucuz atlatılmış bir heyelan oldu, Hane halkından kimsenin burnu bile kanamadı bu bizler için sevindirici durum oldu" dedi.

İlçe merkezinde bulunan RTEÜ Eğitim Fakültesi kampüsünün bodrum katı ve Gençlik Merkezi’nin de bodrum katında su baskını meydana geldi. Çayeli Belediyesi tarafından başlatılan temizleme çalışması başlatılırken, binalara dolan sular tahliye edilmeye başlandı.