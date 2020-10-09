Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesinin ardından pazarlarda meyve sebze fiyatları da yükselişe geçti. Özellikle domates ve salatalık gibi ürünlerin tarladan seraya dönmesiyle fiyatlarda gözle görülür derecede artış meydana geldi. Afyonkarahisarlı pazarcılar "Yaz aylarında tarla ürünlerinin çok olması sebebiyle meyve sebze fiyatları düşük oluyor. Sera ürünlerine dönülmesinin ardından küçükte olsa bir artış meydana geldi" ifadesinde bulundular. Mevsim meyvelerinden üzüm 5 lira ila 7 lira arasında satılırken, domatesin kilosu ise 3 ila 5 lira arasında değişiyor. En çok tüketilen ürünlerden patatesin satış fiyatı ise en düşük 1 TL'den satılırken, soğan ise yine 75 kuruşu ila 1,5 TL arasında satılıyor.