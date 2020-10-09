Afyonkarahisar’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmesinin ardından pazarlarda meyve sebze fiyatları da yükselişe geçti. Özellikle domates ve salatalık gibi ürünlerin tarladan seraya dönmesiyle fiyatlarda gözle görülür derecede artış meydana geldi. Afyonkarahisarlı pazarcılar "Yaz aylarında tarla ürünlerinin çok olması sebebiyle meyve sebze fiyatları düşük oluyor. Sera ürünlerine dönülmesinin ardından küçükte olsa bir artış meydana geldi" ifadesinde bulundular. Mevsim meyvelerinden üzüm 5 lira ila 7 lira arasında satılırken, domatesin kilosu ise 3 ila 5 lira arasında değişiyor. En çok tüketilen ürünlerden patatesin satış fiyatı ise en düşük 1 TL'den satılırken, soğan ise yine 75 kuruşu ila 1,5 TL arasında satılıyor.
Soğuyan hava, meyve ve sebze fiyatlarına yansıdı
09.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme: 09.10.2020 - 14:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da havaların soğumasıyla birlikte pazarlarda meyve ve sebze fiyatlarında artış yaşandı. Kentte kurulan semt pazarında esnaf tarla ürünlerinden sera ürünlerine geçilmesiyle fiyatlarda azda olsa bir miktar artış olduğunu dile getirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : pazar,fiyat,meyve,sebze,
737661 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/737661.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER