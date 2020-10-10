İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde kiraladıkları evde birlikte yaşadığı arkadaşı Rodi Kasım Karayiğit'i (22) önceki gün tabancayla öldürüp kaçtığı öne sürülen E.Ç'yi yakaladı. Emniyete götürülen zanlının ifadesinde, Karayiğit'i sosyal medyada canlı yayın yaparak kendisine küfrettiği gerekçesiyle gece uyuduğu sırada öldürdüğünü söylediği öğrenildi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Polis, E.Ç'nin ev arkadaşı Karayiğit'i (22) tabancayla öldürüp kaçtığı ihbarını almış, adreste Karayiğit'in cesediyle karşılaşarak zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.