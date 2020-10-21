Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 19 Ağustos tarihinde Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin önündeki yaklaşık 2 metrelik bahçe duvarının üstüne çıkarak duvarın alt kısmında bulunan çeşme vanasını kapatmak isteyen Ahmet Durmuş (74), bir anda duvardan aşağıya düştü. Durumu gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Durmuş, 64 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

3 katlı binanın çatısından düştüğü iddia edildi

Bir diğer olay ise Bornova Çınar Mahallesi 5029 Sokak’ta meydana geldi. Akşam saat 17.30 sıralarında 3 katlı binanın çatısından düştüğü ileri sürülen Hazım Dinsever (71), adrese çağırılan 112 Acil Servis ekiplerince, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Dinsever, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden kişiler, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaylar ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.