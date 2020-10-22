Alınan bilgiye göre, Kiraz istikametinden Ödemiş istikametine giden Cemil Zülam (28) idaresindeki otomobil, Arkacılar Mahallesi yakınlarında, Mustafa Zorlu'nun kullandığı süt taşıyan tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Zülam'ın hayatını yitirdiği belirlendi. Jandarma, tır sürücüsünü gözaltına aldı. 