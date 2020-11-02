Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karabük'te koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olan Mehmet G. isimli şahıs, normal şartlarda akşam saatlerinde dolacak olan karantinasını ihlal ederek su faturasını ödemek için Karabük Belediyesine geldi. HES Kodu uygulaması nedeniyle belediye girişinde sorgusu yapılan Mehmet G.'nin karantinada olduğunu belirleyen belediye güvenlik görevlileri durumu 112 ekiplerine ve polise bildirildi.

Belediye girişinde polis nezaretinde bekletilen şahıs ambulansların yoğun olması sebebiyle polis otosu ile alınarak Katip Çelebi yurduna getirilerek yeniden karantinaya alındı.