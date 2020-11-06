Karantina kararı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı. Karantina kararı sonrası beldenin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Beldeye giriş ve çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Karantina kararı sonrası Afyonkarahisar Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada ise beldede Covid-19 testlerinde pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması, hastalığın yayılmasını önlemek ve tedbir amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar beldenin 6 Kasım tarihi itibari ile karantinaya alındığı kaydedildi.
2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi karantinaya alındı
06.11.2020 - 10:58 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da 2 bin 781 nüfuslu Değirmenayvalı beldesi koronavirüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : koronavirüs,karantina,covid-19,afyonkarahisar,
744565 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744565.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER