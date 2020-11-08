Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza saat 12.00 sıralarında Kula’ya bağlı Narıncalıpıtrak Mahallesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle arasında Yahya Yağcı (15) idaresindeki motosiklet ile Ali Çakan (50) idaresindeki motosiklet, iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Elif Bilmez motosiklet üzerinden savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kafasına aldığı darbe ile ağır yaralanan 15 yaşındaki Yahya Yağcı, Kula Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalelerin ardından hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, diğer motosiklet sürücüsü Ali Çakan ve kızı Elif Bilmez Kula Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çakan ve Bilmez’in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Yağcı’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.