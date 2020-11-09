Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.

Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.

Kredi geri ödemede en başarısız il Kütahya

Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.

Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.

63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.

Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.

Takipteki alacak tutarı 1 milyar lirayı aşan il sayısı 19 oldu

Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.

Takipteki alacak tutarı 2-4 milyar lira arasında olan iller Adana, Antalya, Bursa, Konya, Hatay ve Mersin olarak sıralandı. Denizli, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa ve Samsun takipteki alacak tutarı 1-2 milyar lira arasında yer alan illeri oluşturdu.

İllerin takipteki alacaklarının toplam nakdi krediye oranı ile takipteki alacak tutarları şöyle: İl Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde) Takipteki alacaklar Hakkari

Siirt

Kırşehir

Rize

Tunceli

Karabük

Muğla

Edirne

Bolu

Karaman

Gümüşhane

Bayburt

Nevşehir

Yalova

Aksaray

Kastamonu

Trabzon

Ordu

Sinop

Kahramanmaraş

Bilecik

Antalya

Şırnak

Çankırı

İzmir

Bursa

Muş

Denizli

Niğde

Çorum

Aydın

Yozgat

Giresun

Bitlis

Elazığ

Tokat

Burdur

Kars

Bingöl

Isparta

Balıkesir

Kırklareli

Samsun

Sakarya

Ağrı

Erzurum

Manisa

Eskişehir

Amasya

Malatya

Uşak

Ankara

Kilis

Zonguldak

Van

Adıyaman

Tekirdağ

Osmaniye

Kayseri

Çanakkale

İstanbul

Kocaeli

Artvin

Bartın

Afyonkarahisar

Konya

Mersin

Kırıkkale

Ardahan

Batman

Sivas

Şanlıurfa

Erzincan

Gaziantep

Düzce

Iğdır

Diyarbakır

Adana

Hatay

Mardin

Kütahya 1,54

1,81

1,84

1,96

1,99

2,11

2,19

2,29

2,32

2,33

2,37

2,43

2,44

2,46

2,47

2,52

2,61

2,72

2,81

2,82

2,86

2,88

2,96

2,98

3,02

3,03

3,04

3,08

3,08

3,22

3,35

3,39

3,44

3,45

3,46

3,46

3,52

3,57

3,57

3,65

3,66

3,71

3,74

3,77

3,77

3,8

3,81

3,84

3,87

3,93

3,94

3,95

4,04

4,17

4,17

4,18

4,19

4,19

4,21

4,25

4,36

4,47

4,47

4,51

4,64

4,84

4,84

4,89

4,93

4,94

5,02

5,7

5,91

5,94

6,07

6,15

6,23

6,39

6,44

7,08

7,5 43.640

135.428

126.193

210.065

31.085

156.710

874.727

243.883

158.123

148.321

49.390

26.183

156.532

211.457

185.532

216.690

563.017

378.498

105.135

835.244

200.380

3.953.663

118.934

135.972

5.779.501

3.388.221

98.870

1.907.206

200.525

436.117

991.657

245.387

287.885

129.672

517.574

307.026

210.778

140.099

86.914

303.827

1.156.687

368.576

1.062.002

891.215

165.391

594.858

1.432.473

956.866

251.316

509.509

344.965

19.663.991

65.963

505.710

455.307

364.726

1.252.314

414.382

1.536.699

538.249

63.188.060

4.076.489

161.544

166.268

642.043

3.256.424

2.239.997

246.462

85.439

309.596

585.638

1.109.554

222.918

5.421.018

509.529

157.048

1.369.217

3.992.478

2.730.818

785.740

786.826



