AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.
Hakkari'yi, Siirt takip etti. Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının yüzde 1,81 olduğu Siirt'in takipteki alacakları 135 milyon 428 bin lira olarak belirlendi. Siirt'i, yüzde 1,84 ile Kırşehir, yüzde 1,96 ile Rize ve yüzde 1,99 ile Tunceli takip etti.
Kredi geri ödemede en başarısız il Kütahya
Kredisini geri ödemede en başarısız il ise Kütahya oldu. 787 milyon lira civarında takipte alacağı olan kentin, bu alacaklarının toplam nakdi krediye oranı yüzde 7,5 olarak gerçekleşti.
Kütahya'yı, yüzde 7,08 ile Mardin, yüzde 6,44 ile Hatay, yüzde 6,39 ile Adana ve yüzde 6,23 ile Diyarbakır izledi.
63 milyar 188 milyon lirayla takipteki alacak miktarı en fazla olan İstanbul ise yüzde 4,36'lık takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı ile kredi ödemede en başarılı 61. kent olarak belirlendi.
Takipteki alacağı 20 milyar liraya yaklaşan Ankara'da ise söz konusu oran yüzde 3,95 olarak gerçekleşti. Böylece Ankara sıralamada 52. oldu. 5,8 milyar lira takipte alacağı olan İzmir ise yüzde 3,02'lik oran ile 25. sırada yer aldı.
Takipteki alacak tutarı 1 milyar lirayı aşan il sayısı 19 oldu
Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.
Takipteki alacak tutarı 2-4 milyar lira arasında olan iller Adana, Antalya, Bursa, Konya, Hatay ve Mersin olarak sıralandı. Denizli, Kayseri, Manisa, Diyarbakır, Tekirdağ, Balıkesir, Şanlıurfa ve Samsun takipteki alacak tutarı 1-2 milyar lira arasında yer alan illeri oluşturdu.
|İl
|
|
|Hakkari
Siirt
Kırşehir
Rize
Tunceli
Karabük
Muğla
Edirne
Bolu
Karaman
Gümüşhane
Bayburt
Nevşehir
Yalova
Aksaray
Kastamonu
Trabzon
Ordu
Sinop
Kahramanmaraş
Bilecik
Antalya
Şırnak
Çankırı
İzmir
Bursa
Muş
Denizli
Niğde
Çorum
Aydın
Yozgat
Giresun
Bitlis
Elazığ
Tokat
Burdur
Kars
Bingöl
Isparta
Balıkesir
Kırklareli
Samsun
Sakarya
Ağrı
Erzurum
Manisa
Eskişehir
Amasya
Malatya
Uşak
Ankara
Kilis
Zonguldak
Van
Adıyaman
Tekirdağ
Osmaniye
Kayseri
Çanakkale
İstanbul
Kocaeli
Artvin
Bartın
Afyonkarahisar
Konya
Mersin
Kırıkkale
Ardahan
Batman
Sivas
Şanlıurfa
Erzincan
Gaziantep
Düzce
Iğdır
Diyarbakır
Adana
Hatay
Mardin
Kütahya
|1,54
1,81
1,84
1,96
1,99
2,11
2,19
2,29
2,32
2,33
2,37
2,43
2,44
2,46
2,47
2,52
2,61
2,72
2,81
2,82
2,86
2,88
2,96
2,98
3,02
3,03
3,04
3,08
3,08
3,22
3,35
3,39
3,44
3,45
3,46
3,46
3,52
3,57
3,57
3,65
3,66
3,71
3,74
3,77
3,77
3,8
3,81
3,84
3,87
3,93
3,94
3,95
4,04
4,17
4,17
4,18
4,19
4,19
4,21
4,25
4,36
4,47
4,47
4,51
4,64
4,84
4,84
4,89
4,93
4,94
5,02
5,7
5,91
5,94
6,07
6,15
6,23
6,39
6,44
7,08
7,5
|43.640
135.428
126.193
210.065
31.085
156.710
874.727
243.883
158.123
148.321
49.390
26.183
156.532
211.457
185.532
216.690
563.017
378.498
105.135
835.244
200.380
3.953.663
118.934
135.972
5.779.501
3.388.221
98.870
1.907.206
200.525
436.117
991.657
245.387
287.885
129.672
517.574
307.026
210.778
140.099
86.914
303.827
1.156.687
368.576
1.062.002
891.215
165.391
594.858
1.432.473
956.866
251.316
509.509
344.965
19.663.991
65.963
505.710
455.307
364.726
1.252.314
414.382
1.536.699
538.249
63.188.060
4.076.489
161.544
166.268
642.043
3.256.424
2.239.997
246.462
85.439
309.596
585.638
1.109.554
222.918
5.421.018
509.529
157.048
1.369.217
3.992.478
2.730.818
785.740
786.826