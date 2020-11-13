Bolu’da, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.
Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor
13.11.2020 - 10:38 | Son Güncelleme: 13.11.2020 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bolu Dağı’nda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bolu Dağı,sis,
746185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746185.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER