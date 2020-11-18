Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16

Adana: Az bulutlu 25

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 7

Diyarbakır: Az bulutlu 16