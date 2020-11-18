Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar; genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 14
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 18
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 16
Adana: Az bulutlu 25
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 24
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 14
Erzurum: Parçalı bulutlu 7
Diyarbakır: Az bulutlu 16