Edinilen bilgiye göre, belediyede görevli Metin Uğurcalı'nın nefes borusuna kahvaltı yaptığı sırada ekmek parçası kaçtı. Nefesi kesilerek fenalaşan Uğurcalı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uğurcalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Metin Uğurcalı'nın Kırşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenildi.
Boğazına ekmek parçası kaçtı, hayatını kaybetti
24.11.2020 - 13:03 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 13:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehir'de, kahvaltı yaparken nefes borusuna ekmek parçası kaçan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, belediyede görevli Metin Uğurcalı'nın nefes borusuna kahvaltı yaptığı sırada ekmek parçası kaçtı. Nefesi kesilerek fenalaşan Uğurcalı, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uğurcalı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : ekmek parçası,boğulma,
748630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748630.aspx
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