Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 493. Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu sakini E.K, yangını husumetli olduğu kardeşi F.K'nin çıkardığını iddia etti.
Ankara'da gecekondu yangını! Kullanılamaz hale geldi...
27.11.2020 - 04:24 | Son Güncelleme: 27.11.2020 - 04:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'da hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
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749258 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749258.aspx
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