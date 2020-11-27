Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi 493. Sokak'ta bir gecekonduda yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesi ile söndürülen yangında, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Hem depo hem de ev olarak kullanılan gecekondu sakini E.K, yangını husumetli olduğu kardeşi F.K'nin çıkardığını iddia etti.