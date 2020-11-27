Kumlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, pozitif vakalarda artış yaşanan Akpınar Mahallesi'nin 14 gün karantinaya alındığı aktarıldı.
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Kumlu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Kovid-19 tedbirleri kapsamında yeni kararlar alındığı belirtildi.
Açıklamada, pozitif vakalarda artış yaşanan Akpınar Mahallesi'nin 14 gün karantinaya alındığı aktarıldı.
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