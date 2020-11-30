Edinilen bilgilere göre, Ömer Ş. idaresindeki 36 E 8759 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bursa- Ankara Karayolu Mezitler bölgesinde devrildi. Yan yatan tırın kasasında bulunan yaklaşık 20 ton pancar yola saçıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik aksarken, aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Pancar yüklü tır devrildi, 20 ton pancar yola saçıldı
30.11.2020 - 06:13 | Son Güncelleme: 30.11.2020 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırın devrilmesi sonucu 20 ton pancar yola saçıldı.
Etiketler : bursa,bursa kaza,
749909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/749909.aspx
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