Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Altınova açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı
04.12.2020 - 15:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen şişme botta bulunan 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Balıkesir,
750951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750951.aspx
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