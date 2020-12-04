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Merkez 2021 politikasını çarşamba günü yayınlayacağını duyurdu
04.12.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 04.12.2020 - 17:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankası: "Merkez Bankası her yıl aralık ayında, takip eden yıl izleyeceği para ve kur politikalarını Para ve Kur Politikası Metni aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmaktadır. 2021 Yılında Para ve Kur Politikası metni, 16 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 10.30’da yayımlanacaktır."
Etiketler : MB,
750974 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/750974.aspx
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