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Bakan Selçuk açıkladı! Ödemeler öne çekildi
29.12.2020 - 09:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’da başlayıp, 4 Ocak 2021 Pazartesi gününe kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların kısıtlama günlerine denk gelen aylıklarının erken ödeneceğini duyurdu.
Etiketler : Emekli Sandığı aylıkları,
756176 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756176.aspx
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