Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir ve Edirne sele teslim oldu. Alanya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı.

Başkent Ankara'da yağmur ve kar nedeniyle kayganlaşan yollarda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yüksek kesimlere kar yağdı.

Karabük-Bartın karayolu Karadeniz bağlantı yolu, Karabük-Gerede karayolu ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı sürüyor.

Kayseri, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Niğde, Aksaray ve Ordu'da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Kayseri ve Sivas çevrelerinde yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

Kırşehir, Yozgat ve Nevşehir çevrelerinde ise yağışın kuvvetli yağmur ile başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kara dönüşeceği tahmin ediliyor. Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Niğde ve Aksaray çevrelerinde beklenen yağışların kuvvetli yağmurla başlayıp zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Konya ve Karaman'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ayrıca illerde kuvvetli rüzgar ve fırtınanın görülmesi de bekleniyor. Güneyli yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ile fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı öngörülüyor.

Bu arada Aralık'ta en yüksek sıcaklık İskenderun'da, en düşük sıcaklık Erzurum'da ölçüldü. Türkiye'de uzun yıllar Aralık ayı ortalama sıcaklığı 4,6 derece olarak ölçüldü. Bu yıl Aralık ayı ortalama sıcaklığı ise 7,2 derece oldu. Aralık ayında en düşük sıcaklık sıfırın altında 27,8 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 25 derece ile İskenderun’da tespit edildi.